СМИ: «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять второе предложение «Динамо»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» хочет, чтобы нападающий Джованни Симеоне принял предложение о переходе в московское «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», аргентинский форвард прежде отклонил предложение московской команды и теперь «Фиорентина» уговаривает его принять второе предложение.

24-летний футболист, являющийся сыном наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В его активе 22 гола и 11 голевых передач в 80 матчах за клуб из Флоренции.

Ранее Николай Комличенко заявил, что он и его клуб открыты для предложений по трансферу.