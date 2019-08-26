СМИ: «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять второе предложение «Динамо»

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Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» хочет, чтобы нападающий Джованни Симеоне принял предложение о переходе в московское «Динамо».
СМИ: «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять второе предложение «Динамо»
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  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», аргентинский форвард прежде отклонил предложение московской команды и теперь «Фиорентина» уговаривает его принять второе предложение.

24-летний футболист, являющийся сыном наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В его активе 22 гола и 11 голевых передач в 80 матчах за клуб из Флоренции.

Ранее Николай Комличенко заявил, что он и его клуб открыты для предложений по трансферу.

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