Комличенко заявил, что он и его клуб открыты для предложений по трансферу

Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко высказал мнение о возможном переходе в другую команду.

«Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. «Млада» и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — приводил слова Комличенко «Чемпионат».

24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 40 голов и девять голевых передач в 61 матче за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее Комличенко высказался о своём покере за «Младу Болеслав» в чемпионате Чехии.