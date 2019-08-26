Комличенко высказался о своём покере за «Младу Болеслав» на чемпионате Чехии

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Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко высказался о своей игре в матче седьмого тура Первой лиги Чехии.
Комличенко высказался о своём покере за «Младу Болеслав» на чемпионате Чехии
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«Это второй покер во взрослой карьере. Первый раз четыре мяча забил за «Краснодар-2». Наверное, не столько яркий, сколько результативный и продуктивный матч. Три гола получились отличными и довольно эффектными, а в ситуации с первым забитым мячом повезло», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Он отметил, что вышел на матч после повреждения и не был готов провести на поле все 90 минут.

«Тренировался перед этим матчем только четыре дня. Но главный тренер поверил в меня и выпустил в стартовом составе. Очень благодарен ему за это доверие», — добавил россиянин.

Комличенко четырежды забил в матче с «Динамо» из Ческе-Будеёвице и тем самым принёс своей команде победу со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в матче Эредивизи.

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