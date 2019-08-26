Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» сыграть вничью с «Лос-Анджелесом» в матче MLS

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«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» сыграть вничью с «Лос-Анджелесом» в матче MLS
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Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе «Гэлакси» два мяча забил Златан Ибрагимович, для которого это третий дубль в последних трёх матчах подряд. Ещё один гол в активе Кристиана Павона.

За «Лос-Анджелес» отличились Карлос Вела и Латиф Блессинг.

«Гэлакси» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции MLS с 42 очками. «Лос-Анджелес» набрал 62 очка и оказался первым.

Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи вошёл в число владельцев клуба MLS.

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