Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» сыграть вничью с «Лос-Анджелесом» в матче MLS
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Встреча завершилась со счётом 3:3.
В составе «Гэлакси» два мяча забил Златан Ибрагимович, для которого это третий дубль в последних трёх матчах подряд. Ещё один гол в активе Кристиана Павона.
За «Лос-Анджелес» отличились Карлос Вела и Латиф Блессинг.
«Гэлакси» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции MLS с 42 очками. «Лос-Анджелес» набрал 62 очка и оказался первым.
Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи вошёл в число владельцев клуба MLS.