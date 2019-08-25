Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛ
  • © Daniel Hambury, via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, оформившего дубль.

В составе «Борнмута» отличился Гарри Уилсон.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Лестер Сити».

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач.

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