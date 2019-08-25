Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, оформившего дубль.

В составе «Борнмута» отличился Гарри Уилсон.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Лестер Сити».

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач.