Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛ
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Встреча, прошедшая на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, оформившего дубль.
В составе «Борнмута» отличился Гарри Уилсон.
В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Лестер Сити».
Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач.