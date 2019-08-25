Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач
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Знаковое событие произошло в матче третьего тура АПЛ с «Борнмутом». 28-летнему хавбеку потребовалось 123 матча, чтобы записать в свой актив 50 ассистов, что является самым быстрым показателем в истории турнира: полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу потребовался 141 матч, а легендарному Эрику Кантона — 143 игры.
Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.
Ранее сообщалось, что Вирджила ван Дейка обыграли один в один впервые за 50 матчей АПЛ.