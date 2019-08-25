Россияне завоевали лицензии на ОИ-2020 в байдарках-четвёрках на дистанции 500 м

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Российские спортсмены завоевали лицензии для выступления на летних Олимпийских играх 2020 года в соревнованиях по гребле на четырёхместных байдарках (500 м).
Россияне завоевали лицензии на ОИ-2020 в байдарках-четвёрках на дистанции 500 м
  • Reuters

Российский квартет в составе Артёма Кузахметова, Александра Сергеева, Олега Гусева и Виталия Ершова занял четвёртое место на чемпионате мира 2019 года в венгерском Сегеде, показав результат 1 минута 21 секунда, и тем самым завоевал лицензию на Игры в Токио.

Ещё одну лицензию в данной дисциплине завоевали россиянки Кира Степанова, Анастасия Панченко, Кристина Ковнир и Анастасия Долгова, ставшие девятыми на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что российские каноисты выиграли золото в соревновании четвёрок на ЧМ по гребле.

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