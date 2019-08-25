Стала известна возможная дата поединка Ковалёв — Альварес

Боксёрский поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом может пройти в конце 2019 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды 36-летнего россиянина, бой может состояться в ноябре. Возможным местом проведения встречи был назван американский Лас-Вегас.

Он также отметил, что окончательная дата проведения боя будет зависеть от темпов восстановления российского боксёра.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее промоутер Ковалёва заявила о возобновлении переговоров с Альваресом.