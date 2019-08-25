Стала известна возможная дата поединка Ковалёв — Альварес
- AFP
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды 36-летнего россиянина, бой может состояться в ноябре. Возможным местом проведения встречи был назван американский Лас-Вегас.
Он также отметил, что окончательная дата проведения боя будет зависеть от темпов восстановления российского боксёра.
Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.
Ранее промоутер Ковалёва заявила о возобновлении переговоров с Альваресом.