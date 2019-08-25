Фазель о скандале вокруг Кузнецова: дурацкий поступок

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал инцидент с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, отстранённого за употребление кокаина.
Фазель о скандале вокруг Кузнецова: дурацкий поступок
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Трагедия», думаю, неправильное слово. «Печаль» — это ближе. Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото», — цитирует Фазеля «Матч ТВ».

По его словам, в такой ситуации человек ставит под удар не только семью и друзей, но и хоккейную федерацию, национальную команду, клуб, свою страну.

«Но, чёрт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею… Надеюсь, Кузнецов пройдёт реабилитацию, избавится от этой заразы, сможет продолжить карьеру в НХЛ. И это хороший пример для остальных», — отметил Фазель.

При этом глава Международной федерации хоккея заверил, что IIHF не собирается закрывать глаза на подобные проступки спортсменов. Он назвал поведение Кузнецова глупым и бессмысленным, отметив, что ему очень грустно из-за случившегося.

Кузнецов защищает цвета «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею. В составе национальной команды он дважды завоёвывал золото чемпионата мира и два раза становился бронзовым призёром.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал обнаружение следов кокаина в допинг-пробе форварда Евгения Кузнецова.

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