Кудашов — о дисквалификации Кузнецова: мы можем контролировать только игроков КХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал обнаружение следов кокаина в допинг-пробе форварда Евгения Кузнецова.

«Ситуация неприятная и некрасивая. Мы можем контролировать только тех игроков, которые выступают в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Те, кто приезжал на ЧМ сразу из НХЛ, — не наша зона ответственности. Я ничего странного не замечал», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Из-за положительной допинг-пробы на кокаин Евгений Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира — 2019 и дисквалифицирован на четыре года. В Национальной хоккейной лиге игрок выступает за «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном.