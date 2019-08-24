Кудашов — о дисквалификации Кузнецова: мы можем контролировать только игроков КХЛ
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«Ситуация неприятная и некрасивая. Мы можем контролировать только тех игроков, которые выступают в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Те, кто приезжал на ЧМ сразу из НХЛ, — не наша зона ответственности. Я ничего странного не замечал», — цитирует Кудашова «Чемпионат».
Из-за положительной допинг-пробы на кокаин Евгений Кузнецов был лишён бронзовой медали чемпионата мира — 2019 и дисквалифицирован на четыре года. В Национальной хоккейной лиге игрок выступает за «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном.