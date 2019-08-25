В испанском «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера

Короткая ссылка
В испанском «Хетафе» перед матчем второго тура Примеры с «Атлетико» по ошибке объявили о смерти главного тренера команды Хосе Бордалеса.
В испанском «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера
  • Reuters

Перед игрой была объявлена минута молчания в память о погибшем брате специалиста, но в Twitter клуба сообщили о смерти самого Бордалеса. 

Матч завершился вничью — 1:1. 

Бордалес работает с «Хетафе» с сентября 2016-го и по итогам прошлого сезона сумел вывести команду в Лигу Европы.

Ранее «Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Хетафе» в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить