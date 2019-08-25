В испанском «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера

В испанском «Хетафе» перед матчем второго тура Примеры с «Атлетико» по ошибке объявили о смерти главного тренера команды Хосе Бордалеса.

Перед игрой была объявлена минута молчания в память о погибшем брате специалиста, но в Twitter клуба сообщили о смерти самого Бордалеса.

Очередная адовая история из ФК Хетафе. На стадионе была минута молчания в память об умершем брате главного главного тренера Хосе Бордаласа. Но в официальным твиттере Хетафе забыли написать слово "брат" и объявили о минуте молчания из-за "смерти нашего тренера Хосе Бордаласа"🤦‍♂️ pic.twitter.com/ILunkiMe3F — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 24 августа 2019 г.

Матч завершился вничью — 1:1.

Бордалес работает с «Хетафе» с сентября 2016-го и по итогам прошлого сезона сумел вывести команду в Лигу Европы.

Ранее «Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Хетафе» в Примере.