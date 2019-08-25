Тренер объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы
- РИА Новости
«Мне сложно отвечать на этот вопрос, ведь я не знаю всех тонкостей их тренировочного процесса. Устать они могли именно там. Нужно понимать, как готовилась команда и в каком состоянии она подходила к чемпионату. Возможно, игроков подвели в стабильном состоянии, а не на пике. Таким образом, на последние туры выпал период спада и пробуксовки. Если это так, то скоро петербуржцев прорвёт и они начнут резкий подъём вверх», — пояснил эксперт.
Ранее футбольный клуб «Уфа» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» впервые в своей истории.