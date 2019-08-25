Тренер объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы

Короткая ссылка
Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов предположил, что безголевая серия чемпионов страны, насчитывающая уже два матча, может быть связана с усталостью ряда игроков.
Тренер объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы
  • РИА Новости

«Мне сложно отвечать на этот вопрос, ведь я не знаю всех тонкостей их тренировочного процесса. Устать они могли именно там. Нужно понимать, как готовилась команда и в каком состоянии она подходила к чемпионату. Возможно, игроков подвели в стабильном состоянии, а не на пике. Таким образом, на последние туры выпал период спада и пробуксовки. Если это так, то скоро петербуржцев прорвёт и они начнут резкий подъём вверх», — пояснил эксперт.

Ранее футбольный клуб «Уфа» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» впервые в своей истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить