Тренер объяснил, почему «Зенит» перестал забивать голы

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов предположил, что безголевая серия чемпионов страны, насчитывающая уже два матча, может быть связана с усталостью ряда игроков.

«Мне сложно отвечать на этот вопрос, ведь я не знаю всех тонкостей их тренировочного процесса. Устать они могли именно там. Нужно понимать, как готовилась команда и в каком состоянии она подходила к чемпионату. Возможно, игроков подвели в стабильном состоянии, а не на пике. Таким образом, на последние туры выпал период спада и пробуксовки. Если это так, то скоро петербуржцев прорвёт и они начнут резкий подъём вверх», — пояснил эксперт.

Ранее футбольный клуб «Уфа» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» впервые в своей истории.