Тактаров: Минаков получит пояс чемпиона Bellator
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«Виталий вышел с настроем, сделал выводы по своему отношению к делу — либо ты относишься к этому серьёзно, либо вообще не занимаешься этим», — цитирует Тактарова ТАСС.
По его словам, российский спортсмен обладает огромным опытом, вследствие чего его великолепная форма в бою с Джонсоном была ожидаема.
«Более того, я думаю, что он сохранит этот настрой и получит пояс чемпиона Bellator», — отметил Тактаров.
При этом он не смог уверенно заявить, что в будущем у Минакова появится возможность подписать контракт с UFC.
Ранее сообщалось, что Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 225.