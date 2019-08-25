Тактаров: Минаков получит пояс чемпиона Bellator

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Известный в прошлом российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу Виталия Минакова над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 225.
Тактаров: Минаков получит пояс чемпиона Bellator
  • © MMA Fighting

«Виталий вышел с настроем, сделал выводы по своему отношению к делу — либо ты относишься к этому серьёзно, либо вообще не занимаешься этим», — цитирует Тактарова ТАСС.

По его словам, российский спортсмен обладает огромным опытом, вследствие чего его великолепная форма в бою с Джонсоном была ожидаема. 

«Более того, я думаю, что он сохранит этот настрой и получит пояс чемпиона Bellator», — отметил Тактаров.

При этом он не смог уверенно заявить, что в будущем у Минакова появится возможность подписать контракт с UFC.

Ранее сообщалось, что Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 225.

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