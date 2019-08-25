Фигуристка Лозко о Тутберидзе: не каждая психика справится с таким давлением

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алиса Лозко рассказала о методах работы Этери Тутберидзе.
Фигуристка Лозко о Тутберидзе: не каждая психика справится с таким давлением
  • РИА Новости

«Она первые дни обычно не занимается ребёнком вообще. Смотрит, что он будет делать, если на него не обращать внимания, — будет работать сам или начнёт филонить. Кто работает — того берёт», — цитирует Лозко «Матч ТВ».

По её словам, изначально Тутберидзе не говорила ей однозначно, берёт ли её в группу, но впоследствии согласилась пригласить её на просмотр.

При этом она отметила, что Тутберидзе является очень требовательным специалистом.

«Этери Георгиевна оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика с этим справится. Но они всё равно шли и делали», — добавила Лозко.

По её словам, следующую тренировку ученики могут начинать с того технического элемента, который не получился у них на предыдущей.

Ранее сообщалось, что россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить