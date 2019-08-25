Боксёр Ковалёв рассказал, когда планирует завершить карьеру

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.
Боксёр Ковалёв рассказал, когда планирует завершить карьеру
  • globallookpress.com

«Мне уже 36 лет, и это был один из пяти запланированных мною боёв в оставшейся части карьеры. Осталось ещё четыре боя, и я решил так: отбоксирую их — и, наверное, хорош. Надо с детишками заниматься, видеть их. А то они растут без меня», — приводит слова Ковалёва «Чемпионат».

В послужном списке 36-летнего россиянина 34 победы, три поражения и одна ничья. 

Ранее сообщалось, что Ковалёв получил звание заслуженного мастера спорта России после победы над Ярдом.

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