Боксёр Ковалёв рассказал, когда планирует завершить карьеру

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Мне уже 36 лет, и это был один из пяти запланированных мною боёв в оставшейся части карьеры. Осталось ещё четыре боя, и я решил так: отбоксирую их — и, наверное, хорош. Надо с детишками заниматься, видеть их. А то они растут без меня», — приводит слова Ковалёва «Чемпионат».

В послужном списке 36-летнего россиянина 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв получил звание заслуженного мастера спорта России после победы над Ярдом.