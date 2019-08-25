«Валенсия» Черышева проиграла «Сельте» во втором туре Примеры

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«Валенсия» потерпела поражение от «Сельты» в матче второго тура испанской Примеры.
«Валенсия» Черышева проиграла «Сельте» во втором туре Примеры
  • © valenciacf.com

Встреча, прошедшая в Виго на арене «Балаидос», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Сельте» принёс гол Габриэля Фернандеса, забившего на 15-й минуте. На 92-й минуте Денис Суарес не реализовал пенальти.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В третьем туре «Валенсия» на своём поле примет «Мальорку», а «Сельта» на выезде сыграет с «Севильей».

Ранее сообщалось, что «Реал» упустил победу над «Вальядолидом» во втором туре Примеры.

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