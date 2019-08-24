Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат
Российский борец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат.
- © fedoremelianenkoofficial / Instagram
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на команду 42-летнего бойца, на восхождение потребовалось четыре дня.
Высота горы, расположенной на востоке Турции, составляет 5137 метров.
Ранее стал известен наиболее вероятный соперник Емельяненко.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен