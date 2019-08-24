Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат

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Российский борец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат.
Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат
  • © fedoremelianenkoofficial / Instagram

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на команду 42-летнего бойца, на восхождение потребовалось четыре дня.

Высота горы, расположенной на востоке Турции, составляет 5137 метров.

Ранее стал известен наиболее вероятный соперник Емельяненко.

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