Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу победы команды над «Тамбовом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Забитые голы (предопределили исход игры. — RT). Если серьёзно, то сыграли компактно, как договаривались. Были нужны зоны, чтобы быстрые футболисты туда врывались. У нас есть игроки, которые могут отдать пас. Действовали без элементов высокого прессинга. Такая тактика дала результат», — рассказал наставник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».

Ранее новичок санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заявил, что не боится высокой конкуренции в команде.

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