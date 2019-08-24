Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»
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- РИА Новости
«Забитые голы (предопределили исход игры. — RT). Если серьёзно, то сыграли компактно, как договаривались. Были нужны зоны, чтобы быстрые футболисты туда врывались. У нас есть игроки, которые могут отдать пас. Действовали без элементов высокого прессинга. Такая тактика дала результат», — рассказал наставник в эфире телеканала «Матч Премьер».
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».
Ранее новичок санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заявил, что не боится высокой конкуренции в команде.