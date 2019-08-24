Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик отказался от проведения боя с Андреем Федосовым по политическим мотивам.

«Была информация, что моим соперником будет Андрей Федосов. Нет. Ещё обсуждали, что оппонентом может стать Александр Поветкин. Я заявлял, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что бой переведут в политическую плоскость. Меня это не устраивает», — цитирует Усика УНИАН.

Также украинский боксёр добавил, что нормально относится как к Федосову, так и к Поветкину.

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