Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик отказался от проведения боя с Андреем Федосовым по политическим мотивам.
Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым
  • © Russell Hart/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Была информация, что моим соперником будет Андрей Федосов. Нет. Ещё обсуждали, что оппонентом может стать Александр Поветкин. Я заявлял, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что бой переведут в политическую плоскость. Меня это не устраивает», — цитирует Усика УНИАН.

Также украинский боксёр добавил, что нормально относится как к Федосову, так и к Поветкину.

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