Футболист молодёжного состава «Локомотива» Морозов находится с черепно-мозговой травмой в больнице
- @fclokomotiv
Как сообщает пресс-служба московского «Локомотива», 18-летний футболист Евгений Морозов в настоящее время находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Спортсмен получил удар бутсой в лицо в поединке дублирующих составов с «Краснодаром».
В ближайшее время Морозов пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления игрока.
Ранее сообщалось, что боксёр Дадашев посмертно награждён золотой медалью.