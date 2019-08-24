Футболист молодёжного состава «Локомотива» Морозов находится с черепно-мозговой травмой в больнице

Короткая ссылка
Защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил закрытую черепно-мозговую травму в матче молодёжных команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:1).
Футболист молодёжного состава «Локомотива» Морозов находится с черепно-мозговой травмой в больнице
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Как сообщает пресс-служба московского «Локомотива», 18-летний футболист Евгений Морозов в настоящее время находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Спортсмен получил удар бутсой в лицо в поединке дублирующих составов с «Краснодаром».

В ближайшее время Морозов пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления игрока.

Ранее сообщалось, что боксёр Дадашев посмертно награждён золотой медалью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить