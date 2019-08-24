Футболист молодёжного состава «Локомотива» Морозов находится с черепно-мозговой травмой в больнице

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил закрытую черепно-мозговую травму в матче молодёжных команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:1).

Как сообщает пресс-служба московского «Локомотива», 18-летний футболист Евгений Морозов в настоящее время находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Спортсмен получил удар бутсой в лицо в поединке дублирующих составов с «Краснодаром».

В ближайшее время Морозов пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления игрока.

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