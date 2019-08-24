СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»
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Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне. По информации источника, игрок отказался от перехода, несмотря на более выгодное с финансовой точки зрения предложение московского клуба.
Симеоне выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В прошлом сезоне футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что футболист «Милана» Диего Лаксальт получил предложение из России.