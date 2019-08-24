СМИ: Футболист «Милана» Лаксальт получил предложение из России
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Как сообщает журналист Никола Скира, на Диего Лаксальта претендуют «Аталанта», «Марсель» и один из российских клубов, название которого пока не сообщается. По информации источника, футболист отложил принятие решения до следующей недели.
В прошлом сезоне 26-летний Лаксальт провёл 29 матчей за «Милан» во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.
Ранее СМИ сообщили об интересе «Динамо» к экс-игроку сборной Италии Окаке.