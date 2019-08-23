СМИ сообщили об интересе «Динамо» к экс-игроку сборной Италии Окаке

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» проявляет интерес к итальянскому нападающему Стефано Окаке, права на которого принадлежат английскому «Уотфорду».

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Отмечается, что московский коллектив ведёт переговоры об аренде 30-летнего форварда с последующим правом выкупа его контракта.

Вторую половину сезона-2018/19 Окака провёл в итальянском «Удинезе» на правах аренды, приняв участие в 16 официальных поединках команды и отметившись в них шестью забитыми мячами. Кроме того, в послужном списке нападающего значится четыре матча за национальную сборную Италии, в футболке которой потенциальный новичок «Динамо» последний раз выходил на поле в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заинтересовано в услугах голкипера «Ромы» Робина Ольсена.