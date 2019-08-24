Житник — о кокаиновой истории Кузнецова: пока он отделался испугом

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал дисквалификацию форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея (IIHF).

«Известный хоккеист допустил ошибку, за которую теперь расплачивается. По большому счёту пока Кузнецов отделался, скорее, испугом. Права на профессию он не потерял, многолетний контракт с «Вашингтоном» продолжает действовать. НХЛ — это абсолютно самостоятельная коммерческая организация, которая не подчиняется никому, в том числе IIHF. В данной ситуации для Кузнецова в этом большой плюс. С юридической точки зрения IIHF, WADA, другие структуры для неё ничто. Скорее всего, лига предложит игроку специальную программу реабилитации, будет следить за ним с пристальным вниманием. Кузнецову гарантирована поддержка профсоюза. Это касается как юридической помощи, так и любой другой», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Евгений Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин во время чемпионата мира по хоккею. Спортсмен получил четырёхлетнюю дисквалификацию от IIHF.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на дисквалификацию Кузнецова за употребление кокаина.