Житник — о кокаиновой истории Кузнецова: пока он отделался испугом

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Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал дисквалификацию форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея (IIHF).
Житник — о кокаиновой истории Кузнецова: пока он отделался испугом
  • globallookpress.com
  • © Randy Litzinger/Icon Sportswire

«Известный хоккеист допустил ошибку, за которую теперь расплачивается. По большому счёту пока Кузнецов отделался, скорее, испугом. Права на профессию он не потерял, многолетний контракт с «Вашингтоном» продолжает действовать. НХЛ — это абсолютно самостоятельная коммерческая организация, которая не подчиняется никому, в том числе IIHF. В данной ситуации для Кузнецова в этом большой плюс. С юридической точки зрения IIHF, WADA, другие структуры для неё ничто. Скорее всего, лига предложит игроку специальную программу реабилитации, будет следить за ним с пристальным вниманием. Кузнецову гарантирована поддержка профсоюза. Это касается как юридической помощи, так и любой другой», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Евгений Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин во время чемпионата мира по хоккею. Спортсмен получил четырёхлетнюю дисквалификацию от IIHF.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на дисквалификацию Кузнецова за употребление кокаина.

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