«Севилья» одержала вторую победу подряд в чемпионате Испании по футболу, обыграв «Гранаду»

В стартовом матче второго тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на выезде одержала победу над «Гранадой» со счётом 1:0.

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Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник Жоан Жордан, отметившийся на 52-й минуте. Этот успех стал для подопечных Хулена Лопетеги вторым подряд в новом розыгрыше испанского чемпионата. Набрав максимально возможные шесть очков, «Севилья» единолично возглавила турнирную таблицу. Ранее сообщалось, что испанские клубы «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним полузащитником французского «Ренна» Эдуардо Камавингой.