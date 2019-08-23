«Севилья» одержала вторую победу подряд в чемпионате Испании по футболу, обыграв «Гранаду»

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В стартовом матче второго тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на выезде одержала победу над «Гранадой» со счётом 1:0.
«Севилья» одержала вторую победу подряд в чемпионате Испании по футболу, обыграв «Гранаду»
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Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник Жоан Жордан, отметившийся на 52-й минуте.

Этот успех стал для подопечных Хулена Лопетеги вторым подряд в новом розыгрыше испанского чемпионата. Набрав максимально возможные шесть очков, «Севилья» единолично возглавила турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что испанские клубы «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним полузащитником французского «Ренна» Эдуардо Камавингой.

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