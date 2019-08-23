Россиянка Гаспарян и румынка Никулеску проиграли в финале теннисного турнира в Нью-Йорке

Россиянка Маргарита Гаспарян и румынка Моника Никулеску не сумели одержать победу в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Йорке с призовым фондом в $225 тыс.

В финале соревнований дуэт Гаспарян — Никулеску в трёх сетах потерпел поражение от хорватско-испанской пары Дарья Юрак и Мария-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 5:7, 6:2, 7:10.

Финал турнира в Нью-Йорке стал для Гаспарян шестым в парном разряде в профессиональной карьере. В четырёх из них российская теннисистка одержала победу.

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва снялась с Открытого чемпионата США по теннису из-за травмы.