Россиянка Гаспарян и румынка Никулеску проиграли в финале теннисного турнира в Нью-Йорке
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В финале соревнований дуэт Гаспарян — Никулеску в трёх сетах потерпел поражение от хорватско-испанской пары Дарья Юрак и Мария-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 5:7, 6:2, 7:10.
Финал турнира в Нью-Йорке стал для Гаспарян шестым в парном разряде в профессиональной карьере. В четырёх из них российская теннисистка одержала победу.
Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва снялась с Открытого чемпионата США по теннису из-за травмы.