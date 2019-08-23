Россияне завоевали три медали в первый соревновательный день ЧМ по гребле

Российским спортсменам удалось завоевать три награды в первый соревновательный день чемпионата мира по гребле, который стартовал в пятницу, 23 августа, в венгерском Сегеде.

Серебряными призёрами первенства планеты стали Ксения Курач, показавшая второй результат в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров, а также российская команда в составе Василия Погребана, Алексея Вострикова, Олега Синявина и Игоря Калашникова, отличившаяся в соревнованиях байдарок-четвёрок на дистанции 1000 метров.

Бронзовую медаль в копилку российской сборной принёс Максим Спесивцев, финишировавший третьим в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 500 метров.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в 2023 году.