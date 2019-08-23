Самедов нанесёт первый удар по мячу в матче РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов, летом объявивший о завершении профессиональной карьеры, нанесёт первый, символический удар по мячу в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
Самедов нанесёт первый удар по мячу в матче РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Матч пройдёт 25 августа в Самаре и начнётся в 19:00 мск.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году, а завершил — в «Крыльях Советов». В разное время он играл за «Локомотив», «Москву» и«Динамо». В его активе титул чемпиона РПЛ, завоёванный со «Спартаком», а также победы в Кубке и Суперкубке России как в составе красно-белых, так и с «Локомотивом».

Ранее Андрей Воронин объяснил, почему Самедов часто менял клубы.

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