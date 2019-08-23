WADA не сможет заставить НХЛ запретить Кузнецову играть за «Вашингтон»
- Reuters
По словам представителя пресс-службы WADA, которые приводит ТАСС, НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями.
Таким образом, решение о возможном отстранении 27-летнего россиянина в полной мере лежит на руководстве лиги.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности хоккеист провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.
В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, открытое из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.
Ранее НХЛ выступила с заявлением по дисквалификации Кузнецова.