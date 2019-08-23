WADA не сможет заставить НХЛ запретить Кузнецову играть за «Вашингтон»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сможет заставить Национальную хоккейную лигу (НХЛ) запретить российскому форварду Евгению Кузнецову выступать за «Вашингтон Кэпиталз», несмотря на его дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
WADA не сможет заставить НХЛ запретить Кузнецову играть за «Вашингтон»
  • Reuters

По словам представителя пресс-службы WADA, которые приводит ТАСС, НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями.

Таким образом, решение о возможном отстранении 27-летнего россиянина в полной мере лежит на руководстве лиги.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. 

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности хоккеист провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, открытое из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее НХЛ выступила с заявлением по дисквалификации Кузнецова.

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