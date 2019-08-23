НХЛ выступила с заявлением по дисквалификации Кузнецова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«В отличие от IIHF, с точки зрения НХЛ и Ассоциации игроков кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность, поэтому не является запрещённым. Действия Кузнецова — употребление наркотиков, что требует оперативного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения», — приводит пресс-служба НХЛ слова вице-комиссара лиги Билла Дэйли.

Он отметил, что российский форвард добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и NHLPA, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы.

«Кузнецов согласился лично встретиться в комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед стартом тренировочного лагеря, чтобы обсудить свою ситуацию и рассмотреть своё поведение. Мы воздержимся от комментариев по поводу того, будут ли предприниматься дополнительные действия до тех пор, пока Кузнецов не встретится с комиссаром», — добавил вице-комиссар.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было заведено из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что ФХР исключила возможность употребления Кузнецовым кокаина в расположении сборной России.