ФХР исключила возможность употребления Кузнецовым кокаина в расположении сборной России

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Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
ФХР исключила возможность употребления Кузнецовым кокаина в расположении сборной России
  • © PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«ФХР всегда выступала и будет выступать против применения запрещённых веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснение необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещённых веществ в расположении сборной России исключено», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ФХР.

Отмечается, что федерация будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA), общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и в общей сложности сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было возбуждено из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее Кузнецов заявил, что решил принять наложенную на него дисквалификацию.

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