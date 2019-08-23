Министр спорта России высказался о дисквалификации хоккеиста Кузнецова

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Министр спорта России высказался о дисквалификации хоккеиста Кузнецова
  • РИА Новости

«Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура», — заявил Колобков.

Он отметил, что в России проводится серьёзная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, такими как, например, отстранение тренеров от работы.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. 

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности хоккеист провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что МОК не намерен применять санкции к России из-за дисквалификации Кузнецова.

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