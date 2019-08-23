МОК не намерен применять санкции к России из-за дисквалификации Кузнецова

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен применять дополнительные санкции в отношении России из-за дисквалификации форварда российской сборной по хоккею Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.

По словам представителя МОК, которые передаёт РИА Новости, организация не намерена применять какие-либо дополнительные санкции, однако он отметил, что определённые вопросы могут возникнуть у Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку это находится в его компетенции.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за кокаин. Он дебютировал за основную сборную России в 2012 году и в общей сложности сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

Ранее в РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Кузнецова.