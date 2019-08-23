В РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Кузнецова

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, дисквалификация на четыре года является стандартным наказанием за подобное нарушение.

«Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у того спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещённого вещества. Юристы спортсмена сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период», — добавила заместитель генерального директора РУСАДА.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за кокаин. Он дебютировал за основную сборную России в 2012 году и в общей сложности сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что не знает, накажет ли НХЛ Кузнецова за кокаин.