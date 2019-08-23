Николишин: я Кузнецова знаю с детских лет, он на это не способен

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 Андрей Николишин прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Честно сказать, я опешил, когда услышал эту новость. Хотелось бы знать, где этот тест брали и каким образом он мог его провалить. Я Женю знаю с детских лет, он на это не способен», — приводит слова Николишина Sport24.

Он отметил, что не помнит, чтобы в хоккее дисквалифицировали на четыре года за подобное.

«Я думаю, что они будут всё обжаловать, а дальше — разбирательства. Год пропуска в карьере спортсмена — это огромный срок, а четыре — вообще запредельный», — добавил эксперт.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее агент заявил, что не верит в то, что Кузнецов употреблял кокаин.