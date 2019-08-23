Агент не верит, что Кузнецов употреблял кокаин
- Reuters
«Честно говоря, я не в курсе произошедшего. Его дисквалифицировали на четыре года? Ничего себе. Вот это да... Знал ли я о приёме Кузнецовым кокаина? Нет. У меня в этом отношении большие сомнения. Я не верю, что он мог это делать», — приводит слова Гущина РБК.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.
В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.
Ранее сообщалось, что МОК не намерен применять санкции к России из-за дисквалификации Кузнецова.