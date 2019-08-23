Агент не верит, что Кузнецов употреблял кокаин

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Валерий Гущин, агент форварда сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать его клиента на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Агент не верит, что Кузнецов употреблял кокаин
  • Reuters

«Честно говоря, я не в курсе произошедшего. Его дисквалифицировали на четыре года? Ничего себе. Вот это да... Знал ли я о приёме Кузнецовым кокаина? Нет. У меня в этом отношении большие сомнения. Я не верю, что он мог это делать», — приводит слова Гущина РБК.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. 

Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков. За основную сборную России Кузнецов дебютировал в 2012 году и сыграл в 48 матчах, записав в свой актив 22 (10 + 12) очка.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что МОК не намерен применять санкции к России из-за дисквалификации Кузнецова.

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