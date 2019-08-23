Фетисов считает, что НХЛ может наказать Кузнецова за кокаин
- РИА Новости
«Не очень приятная новость. Думаю, задета, прежде всего, репутация самого Евгения, а не российского хоккея. Не уверен, что НХЛ пройдёт мимо этой истории, у них тоже есть различные этические моменты», — приводит слова Фетисова ФАН.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.
В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было заведено из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.
Ранее сообщалось, что НХЛ выступила с заявлением по дисквалификации Кузнецова.