Фетисов считает, что НХЛ может наказать Кузнецова за кокаин

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Фетисов считает, что НХЛ может наказать Кузнецова за кокаин
  • РИА Новости

«Не очень приятная новость. Думаю, задета, прежде всего, репутация самого Евгения, а не российского хоккея. Не уверен, что НХЛ пройдёт мимо этой истории, у них тоже есть различные этические моменты», — приводит слова Фетисова ФАН.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было заведено из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что НХЛ выступила с заявлением по дисквалификации Кузнецова.

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