Плющев считает, что западные СМИ могут использовать дисквалификацию Кузнецова с выгодой

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение о возможных нападках западной прессы в свете дисквалификации форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Западные СМИ могут использовать это с выгодой. Сейчас будут намекать на то, что у нас в сборной чуть ли не каждый второй замешан в подобном. Подобные вбросы уже знакомы нам с Олимпиады в Сочи. Будет сложно доказать невиновность. Жене предстоит доказывать свою чистоту, возможно, самому инициировать какие-то проверки, чтобы показать, что никаких остаточных компонентов у него нет», — заявил Плющев RT.

Ранее в РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Кузнецова.