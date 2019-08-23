Плющев считает, что западные СМИ могут использовать дисквалификацию Кузнецова с выгодой

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение о возможных нападках западной прессы в свете дисквалификации форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Плющев считает, что западные СМИ могут использовать дисквалификацию Кузнецова с выгодой
  • Reuters

«Западные СМИ могут использовать это с выгодой. Сейчас будут намекать на то, что у нас в сборной чуть ли не каждый второй замешан в подобном. Подобные вбросы уже знакомы нам с Олимпиады в Сочи. Будет сложно доказать невиновность. Жене предстоит доказывать свою чистоту, возможно, самому инициировать какие-то проверки, чтобы показать, что никаких остаточных компонентов у него нет», — заявил Плющев RT.

Ранее в РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Кузнецова.

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