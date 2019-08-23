Плющев считает, что западные СМИ могут использовать дисквалификацию Кузнецова с выгодой
- Reuters
«Западные СМИ могут использовать это с выгодой. Сейчас будут намекать на то, что у нас в сборной чуть ли не каждый второй замешан в подобном. Подобные вбросы уже знакомы нам с Олимпиады в Сочи. Будет сложно доказать невиновность. Жене предстоит доказывать свою чистоту, возможно, самому инициировать какие-то проверки, чтобы показать, что никаких остаточных компонентов у него нет», — заявил Плющев RT.
Ранее в РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Кузнецова.