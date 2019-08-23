Американский журналист считает, что игроки «Вашингтона» захотят получить ответы по ситуации с Кузнецовым

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Журналист североамериканского канала NBC Брайан Макнэлли отреагировал на дисквалификацию Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Американский журналист считает, что игроки «Вашингтона» захотят получить ответы по ситуации с Кузнецовым
  • AFP

«Уже в прошлом сезоне были разочарования хаотичной игрой Евгения. Он набрал 72 очка и показал игру, которая была намного ниже той планки, которую задал Кузнецов в чемпионском сезоне. Забудьте о поклонниках. Партнёры по команде также захотят получить ответы после этого решения IIHF», — написал Макнэлли в своём Twitter.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Он выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В общей сложности он провёл в НХЛ 416 матчей, в которых набрал 337 (101 + 236) очков.

В мае НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова, которое было открыто из-за попадания форварда на видео, где фигурировали спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что не знает, накажет ли НХЛ Кузнецова за кокаин.

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