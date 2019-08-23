Сборные России и Японии по сумо проведут матчевую встречу в рамках ВЭФ

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Матчевая встреча сборных России и Японии по сумо пройдёт 4 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума.
Сборные России и Японии по сумо проведут матчевую встречу в рамках ВЭФ
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба ВЭФ.

В соревнованиях примут участие по четыре спортсмена и три спортсменки от каждой команды. Лидерами сборной России будут чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев и серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев.

Японскую команду возглавят чемпионы страны 2019 года Кодзи Осанай (до 115 кг) и Атсуши Игараши (свыше 115 кг).

Помимо матчевой встречи, пройдут личные турниры в абсолютной категории у мужчин и женщин.

Ранее сообщалось, что на чемпионате России по сумо в Смоленске выступили около 300 спортсменов.

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