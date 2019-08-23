Матч Рублёва и Шаповалова на турнире в Уинстон-Сейлеме перенесён
Четвертьфинальный матч между россиянином Андреем Рублёвым и канадцем Денисом Шаповаловым на теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американском Уинстон-Сейлеме перенесён.
- Андрей Рублёв
- globallookpress.com
- © Adam Lacy/Icon Sportswire, via w
Игра была запланирована на 22 августа, но не состоялась из-за дождя, сообщает официальный сайт турнира.
Матч перенесён на 23 августа.
Ранее сообщалось, что Рублёв сыграет со Стефаносом Циципасом в первом круге Открытого чемпионата США.
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