Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка основной сетки заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
  • © Zou Zheng/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба турнира, россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с пятикратной победительницей US Open — американкой Сереной Уильямс.

Дарья Касаткина встретится с британкой Йоханной Контой, Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур, Анна Блинкова — с японкой Наоми Осакой, Анастасия Потапова — с американкой Кори Гауфф, Наталья Вихлянцева — с немкой Юлией Гёргес, Вероника Кудерметова — с американкой Франциской ди Лоренцо, Анастасия Павлюченкова — с француженкой Полин Пармантье, Светлана Кузнецова — с американкой Кристи Ан, а Маргарита Гаспарян — с теннисисткой, победившей в квалификации.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра. 

Ранее Шарапова заявила, что US Open — это всегда большое событие.

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