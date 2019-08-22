Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка основной сетки заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Как сообщает пресс-служба турнира, россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с пятикратной победительницей US Open — американкой Сереной Уильямс.

Дарья Касаткина встретится с британкой Йоханной Контой, Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур, Анна Блинкова — с японкой Наоми Осакой, Анастасия Потапова — с американкой Кори Гауфф, Наталья Вихлянцева — с немкой Юлией Гёргес, Вероника Кудерметова — с американкой Франциской ди Лоренцо, Анастасия Павлюченкова — с француженкой Полин Пармантье, Светлана Кузнецова — с американкой Кристи Ан, а Маргарита Гаспарян — с теннисисткой, победившей в квалификации.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра.

Ранее Шарапова заявила, что US Open — это всегда большое событие.