Футболисты «Спартака» встретились с экс-игроком команды Зе Луишем

📸 😎 Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз



Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!



🙌🏻 Не пропустите сюжет о встрече и интервью с Зе в следующем выпуске программы #НароднаяКоманда#ЗеЛуиш#Спартакpic.twitter.com/S102b52Lrv