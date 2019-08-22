Футболисты «Спартака» встретились с экс-игроком команды Зе Луишем

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Экс-нападающий московского «Спартака» Зе Луиш встретился с бывшими партнёрами в гостинице Порту, где базируется команда перед поединком раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
Футболисты «Спартака» встретились с экс-игроком команды Зе Луишем
  • © Ivan Del Val/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Футболист «Порту» Зе Луиш, летом перебравшийся в Португалию из московского «Спартака», встретился с бывшими партнёрами по команде после их возвращения с предматчевой тренировки.

Поединок «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что французский футболист Адриен Тамез отказался переходить в «Спартак».

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