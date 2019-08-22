Футболисты «Спартака» встретились с экс-игроком команды Зе Луишем
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Футболист «Порту» Зе Луиш, летом перебравшийся в Португалию из московского «Спартака», встретился с бывшими партнёрами по команде после их возвращения с предматчевой тренировки.
📸 😎 Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 22, 2019
Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!
🙌🏻 Не пропустите сюжет о встрече и интервью с Зе в следующем выпуске программы #НароднаяКоманда#ЗеЛуиш#Спартакpic.twitter.com/S102b52Lrv
Поединок «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что французский футболист Адриен Тамез отказался переходить в «Спартак».