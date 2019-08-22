Тренер Белкина прокомментировала заявление МПК об участии россиян в Паралимпиаде-2020

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Главный тренер паралимпийской сборной России по фехтованию Елена Белкина прокомментировала слова президента Международного паралимпийского комитета (МПК) об участии россиян в Играх-2020 в Токио.
Тренер Белкина прокомментировала заявление МПК об участии россиян в Паралимпиаде-2020
  • © Tadashi Miyamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Для нас важно, что это было озвучено официально. Разумеется, мы это давно знали, но приятно, что об этом узнает вся страна, потому что очень многие за нас искренне переживают. Мы прошли тяжёлый путь по созданию антидопинговых агентств, сейчас наши спортсмены и тренеры стали самыми просвещёнными в данном вопросе, при том что первоначально ситуация была крайне драматической», — сказала Белкина RT.

Паралимпийские игры — 2020 пройдут с 25 августа по 6 сентября в столице Японии, Токио.

Ранее президент ПКР рассказал о подготовке спортсменов к Паралимпиаде-2020.

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