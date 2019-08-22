«Шахтёр» опубликовал фото Макгрегора в форме клуба

Короткая ссылка
Донецкий «Шахтёр» опубликовал фото ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в клубной экипировке.
«Шахтёр» опубликовал фото Макгрегора в форме клуба
  • @thenotoriousmma / Instagram

В сториз в Instagram «Шахтёра» появилось фото экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в футболке украинского клуба. Титульный спонсор донецкой команды — компания Pari-Match, лицом которой является ирландский боец.

Конор Макгрегор не проводил официальных поединков после поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.  

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов за бой с Порье заработает больше, чем за поединок с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить