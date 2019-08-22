«Шахтёр» опубликовал фото Макгрегора в форме клуба

Донецкий «Шахтёр» опубликовал фото ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в клубной экипировке.

В сториз в Instagram «Шахтёра» появилось фото экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в футболке украинского клуба. Титульный спонсор донецкой команды — компания Pari-Match, лицом которой является ирландский боец.

Конор Макгрегор не проводил официальных поединков после поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов за бой с Порье заработает больше, чем за поединок с Макгрегором.