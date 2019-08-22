«Байер» проявляет интерес к Сафонову

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Леверкузенский «Байер» заинтересован в услугах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Байер» проявляет интерес к Сафонову
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Как сообщает Liga Insider со ссылкой на Kicker, леверкузенский «Байер» намерен пригласить в команду конкурента для основного вратаря Лукаша Градецки. По информации источника, в сферу интересов немецкого клуба попал 20-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Издание добавляет, что данный переход вряд ли состоится нынешним летом из-за высокой трансферной стоимости игрока.

Ранее сообщалось, что французский футболист Тамез отказался переходить в «Спартак».

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