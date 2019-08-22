Семак заявил, что решение КДК о его дисквалификации не стало неожиданностью

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета за слова о судьях матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0).
Семак заявил, что решение КДК о его дисквалификации не стало неожиданностью
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Решение КДК не стало неожиданным, есть регламент. Не нужно обсуждать, справедливое оно или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать дальше», — цитирует Семака Sport24.

После окончания матча «Зенит» — «Ахмат» один из тренеров санкт-петербургского клуба пошёл высказывать претензии арбитрам. Его оттолкнул Семак, параллельно произнеся оскорбительную фразу в адрес судейской бригады.

Ранее Кононов назвал эмоциями слова тренера «Зенита» в адрес арбитров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить