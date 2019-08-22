Семак заявил, что решение КДК о его дисквалификации не стало неожиданностью

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета за слова о судьях матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0).

«Решение КДК не стало неожиданным, есть регламент. Не нужно обсуждать, справедливое оно или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать дальше», — цитирует Семака Sport24.

После окончания матча «Зенит» — «Ахмат» один из тренеров санкт-петербургского клуба пошёл высказывать претензии арбитрам. Его оттолкнул Семак, параллельно произнеся оскорбительную фразу в адрес судейской бригады.

Ранее Кононов назвал эмоциями слова тренера «Зенита» в адрес арбитров.