Семак заявил, что решение КДК о его дисквалификации не стало неожиданностью
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- РИА Новости
«Решение КДК не стало неожиданным, есть регламент. Не нужно обсуждать, справедливое оно или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать дальше», — цитирует Семака Sport24.
После окончания матча «Зенит» — «Ахмат» один из тренеров санкт-петербургского клуба пошёл высказывать претензии арбитрам. Его оттолкнул Семак, параллельно произнеся оскорбительную фразу в адрес судейской бригады.
Ранее Кононов назвал эмоциями слова тренера «Зенита» в адрес арбитров.