Баскетболист «Химок» Жеребко внёс Нурмагомедова в список любимых бойцов ММА
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«Я люблю смотреть ММА. Естественно, слежу за выступлениями шведов — Александра Густафссона, Дэвида Теймура, Магнуса Седенблада. Ещё мне нравится Хабиб Нурмагомедов. В целом я люблю смотреть разные виды боёв ММА», — приводит слова Жеребко «Известия».
Шведский баскетболист перешёл в «Химки» в летнее межсезонье. До этого Жеребко провёл девять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее UFC опубликовал промо к бою Нурмагомедова с Порье.