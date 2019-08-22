Баскетболист «Химок» Жеребко внёс Нурмагомедова в список любимых бойцов ММА

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Шведский новичок подмосковных «Химок» Йонас Жеребко заявил, что увлекается просмотром поединков по смешанным единоборствам (ММА), и назвал спортсменов, которым симпатизирует.
Баскетболист «Химок» Жеребко внёс Нурмагомедова в список любимых бойцов ММА
  • globallookpress.com
  • © JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de

«Я люблю смотреть ММА. Естественно, слежу за выступлениями шведов — Александра Густафссона, Дэвида Теймура, Магнуса Седенблада. Ещё мне нравится Хабиб Нурмагомедов. В целом я люблю смотреть разные виды боёв ММА», — приводит слова Жеребко «Известия».

Шведский баскетболист перешёл в «Химки» в летнее межсезонье. До этого Жеребко провёл девять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее UFC опубликовал промо к бою Нурмагомедова с Порье.

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