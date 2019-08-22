Мартынович оценил шансы «Краснодара» выйти в групповой этап ЛЧ

Защитник и капитан российского футбольного клуба «Краснодар» Александр Мартынович прокомментировал разгромное поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Очень неудачная игра с нашей стороны — ничего особо не создали в атаке. На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперёд, слишком увлеклись атакой», — приводит слова Мартыновича ТАСС.

Он отметил, что у команды есть ещё ответная игра, чтобы исправить ситуацию.

«Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для болельщиков», — добавил хавбек, пропустивший матч из-за травмы.

«Олимпиакос» на своём поле разгромил Краснодар со счётом 4:0. Ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.

Ранее главный тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом».