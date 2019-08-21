Российские бадминтонисты завершили выступление на чемпионате мира

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Российские дуэты завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону в швейцарском Базеле.
Российские бадминтонисты завершили выступление на чемпионате мира

    По итогам матчей второго раунда борьбу прекратили Виталий Дуркин и Николай Укк, Артём Серпионов и Владимир Никулов, Иван Созонов и Владимир Иванов, Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Ольга Морозова и Анастасия Акчурина, а также смешанный дуэт Давлетова — Родион Алимов.

    В матчах первого круга проиграли Евгений Дремин и Евгения Димова, выступавшие в паре, а также одиночники Владимир Мальков и Сергей Сирант.

    Ранее сообщалось, что женская сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧЕ по хоккею на траве.

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