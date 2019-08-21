Российские бадминтонисты завершили выступление на чемпионате мира

Российские дуэты завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону в швейцарском Базеле.

По итогам матчей второго раунда борьбу прекратили Виталий Дуркин и Николай Укк, Артём Серпионов и Владимир Никулов, Иван Созонов и Владимир Иванов, Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Ольга Морозова и Анастасия Акчурина, а также смешанный дуэт Давлетова — Родион Алимов.

В матчах первого круга проиграли Евгений Дремин и Евгения Димова, выступавшие в паре, а также одиночники Владимир Мальков и Сергей Сирант.

Ранее сообщалось, что женская сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧЕ по хоккею на траве.