Российские бадминтонисты завершили выступление на чемпионате мира
По итогам матчей второго раунда борьбу прекратили Виталий Дуркин и Николай Укк, Артём Серпионов и Владимир Никулов, Иван Созонов и Владимир Иванов, Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Ольга Морозова и Анастасия Акчурина, а также смешанный дуэт Давлетова — Родион Алимов.
В матчах первого круга проиграли Евгений Дремин и Евгения Димова, выступавшие в паре, а также одиночники Владимир Мальков и Сергей Сирант.
Ранее сообщалось, что женская сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧЕ по хоккею на траве.